Виплати вкладникам «Родовід Банку» розпочнуться з 23 квітня

Виплати вкладникам «Родовід Банку» через «Ощадбанк» розпочнуться з 23 квітня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів заступник голови Національного банку України Ігор СОРКІН сьогодні під час форуму «Ялтинські ділові зустрічі».

«23 числа плануємо розпочати виплати», – сказав він.

При цьому І.СОРКІН відзначив, що з 20 квітня в «Ощадбанку» розпочнеться безпосередня реєстрація вкладників.

Крім того, заступник голови Нацбанку відзначив, що «Родовід Банк» вже завершив процедуру збільшення статутного капіталу за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). При цьому монетизація даних паперів регулятором проходитиме не одночасно, а «у міру необхідності».

Як повідомляв УНІАН, "Родовід Банк" ухвалив рішення збільшити статутний капітал на 46,97% – до 12,359 млрд. грн. Наказом тимчасового адміністратора "Родовід Банку" Юрія РАЙТБУРГА від 1 квітня п.р. передбачено закритий (приватний) випуск 2 194 445 000 простих іменних акцій у бездокументній формі загальною номінальною вартістю 3,950 млрд. грн. (1,8 грн. – кожна акція).

Нагадаємо, 30 березня 2011 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти будуть використані для проведення виплат вкладникам «Родовід Банку» шляхом їх переведення до «Ощадбанку».

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстровано у 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 10,480 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,445 млрд. грн., зобов'язання – 9,326 млрд. грн., статутний капітал - 8,409 млрд. грн., власний капітал – 1,154 млрд. грн.

У 2010 році «Родовід Банк» збільшив чистий збиток на 1% порівняно з 2009 роком – до 4,209 млрд. грн.

З 16 березня 2009 року у «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.