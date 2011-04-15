Проект договору про вільну торгівлю СНД буде доопрацьовано на рівні експертів – Клюєв

Проект договору про вільну торгівлю СНД, затверджений сьогодні під час засідання Економічної ради країн - членів Співдружності, буде доопрацьовано на рівні експертів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив сьогодні після засідання Економради.

А.КЛЮЄВ повідомив, що на сьогоднішньому засіданні узгоджено основні положення договору. Моменти, що «залишилися, буде доопрацьовано на рівні експертів найближчим часом», - відзначив він.

Цей договір, наголосив перший віце-прем`єр України, направлений на лібералізацію торгівлі на просторах СНД, що відповідає вимогам СОТ.

Він висловив упевненість, що після підписання такої угоди стане можливим формування узгодженої тарифної і митної політики, що сприятиме ліквідації існуючих бар`єрів у взаємній торгівлі.

За словами А.КЛЮЄВА, нині в рамках СНД діє більш як 100 двосторонніх угод, укладених переважно в 1993-1994 роках, і встановлення загальних і зрозумілих правил спростить роботу як підприємств держав - учасниць Співдружності, так і органів влади країн СНД.

Нагадаємо, 19 листопада 2010 року під час засідання Ради голів урядів країн СНД було ухвалено рішення підготувати остаточний варіант договору про вільну торгівлю між країнами СНД до кінця 2010 року з тим, аби документ можна було підписати навесні 2011 року.

Документ планується підготувати з урахуванням принципів і норм СОТ замість морально застарілої угоди про вільну торгівлю країн СНД 1994 року.

Разом з тим, терміни підготовки документа дещо змінилися. Узгоджений варіант документа планується підготувати до підписання до наступного засідання керівників урядів СНД у травні в Мінську.