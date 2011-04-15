Українські банки списали близько 10 млрд. грн. негативно класифікованих кредитів

Українські банки на сьогоднішній день вже списали близько 10 млрд. грн. негативно класифікованих кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник голови Національного банку України Ігор СОРКІН сьогодні під час форуму «Ялтинські ділові зустрічі».

За його словами, з 1 квітня у зв`язку з набуттям чинності окремих положень Податкового кодексу припинило дію положення Нацбанку, яке регулювало це питання. Найближчим часом буде прийнято новий документ, яким регулюватиметься цей процес.

І.СОРКІН нагадав, що сьогодні частка негативно класифікованих кредитів у кредитному портфелі банку оцінюється в 15%.

За його словами, НБУ зараз розробляє нормативний документ, в якому буде передбачена можливість продажу таких кредитів нерезидентам.