Країни СНД поки не врегулювали питання про експортне мито, і воно залишається головним к роботі над новою угодою про зону вільної торгівлі.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив журналістів перший віце-прем`єр Росії Ігор ШУВАЛОВ після засідання Економічної ради СНД.

"Основне питання – стягування експортного мита", – сказав І.ШУВАЛОВ.

За його словами, це питання має бути найближчим часом обговорено на двосторонніх і багатосторонніх зустрічах у рамках підготовки до підписання угоди про зону вільної торгівлі.

"Росія виходить з того, що це суверенне право кожної країни – стягувати експортне мито", – сказав І.ШУВАЛОВ.

При цьому він відзначив, що «рано чи пізно» Росія піде на скасування експортного мита, проте терміни назвати важко, оскільки це рішення ухвалюватиметься в рамках реформування податкової системи.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи передбачається касування імпортного мита або його мінімізація після створення зони вільної торгівлі, І.ШУВАЛОВ сказав, що у разі взаємної торговельної діяльності країн СНД таке мито не передбачаються.

Щодо торгівлі з третіми країнами, то, за його словами, наявність імпортного мита – це певний рівень митно-тарифного захисту внутрішніх виробників і ринків, на яке також має право кожна з країн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 квітня, під час 49-го засідання Економічної ради СНД було затверджено проект договору про зону вільної торгівлі СНД і ухвалено рішення продовжити роботу над документом для його винесення на підписання під час засідання глав урядів СНД, яке планується провести 19 травня у Мінську.