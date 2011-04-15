"Ялтинські ділові зустрічі" повинні стати провідним економічним майданчиком в СНД - Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що "Ялтинські ділові зустрічі" повинні стати провідним економічним майданчиком з відпрацювання моделей прогресивного розвитку країн СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні в Ялті на відкритті Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму країн-учасниць СНД "Ялтинські ділові зустрічі".

"За такого потенціалу розвитку нам не можна залишатися на периферії світового господарства. Ми повинні враховувати, що розвинені країни давно переходять на нові технології, формують новий технологічний устрій. Тому й нашим країнам слід прискорити проведення відповідних реформ, що дасть змогу забезпечити економічне піднесення на якісно новій технологічній основі", - наголосив А.КЛЮЄВ у своєму виступі.

Саме кримський майданчик, на його думку, дає змогу для реалізації найперспективніших ідей і моделей, які стануть основою нової економіки, здатної розв’язувати проблему підвищення технологічного рівня національних економік і реалізовувати стратегічні цілі стійкого розвитку країн-учасниць СНД.

Крим – це унікальне місце не тільки для відпочинку, відзначив А.КЛЮЄВ, а й для плідної роботи з вироблення нових ідей, генерації знань, розробки і впровадження інноваційної моделі розвитку держав Співдружності.

Нагадаємо, що Міжнародний інвестиційний бізнес-форум держав-учасниць СНД "Ялтинські ділові зустрічі" проходить 15-17 квітня в рамках засідання Економічної ради СНД.

Ділова програма заходу передбачає розгляд питань про роль державних регуляторів у створенні Єдиного фінансово-економічного простору СНД; підвищенні інвестиційної привабливості країн Співдружності; зміцненні інвестиційної співпраці як найбільш актуальному питанні розвитку економічних зв`язків між державами - учасницями СНД; залученні інвестицій для реалізації проектів у рамках програми підготовки до Чемпіонату Європи з футболу - 2012.