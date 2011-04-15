На сьогодні в Україні 29 банків є збитковими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Національного банку України Ігор СОРКІН під час своєї доповіді на форумі «Ялтинські ділові зустрічі».

«29 банків на сьогодні в збитковому стані», – сказав він. При цьому заступник голови НБУ нагадав, що за підсумками січня-лютого поточного року сальдований прибуток банківської системи України становить 206 млн. грн.

Серед іншого І.СОРКІН відзначив, що питома вага російського капіталу в обсягу іноземного капіталу в українській банківській системі становить 24,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, частка іноземного капіталу в банківській системі України становить близько 40%.

Довідка УНІАН. На 1 квітня 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації були 18 банків.