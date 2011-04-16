ДПС ініціюватиме спрощення фінансової звітності

Державна податкова служба ініціюватиме скасування на законодавчому рівні практики подання суб`єктами господарювання щоквартальних звітів стосовно податків на прибуток.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це під час зустрічі з керівником держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ заявив голова Державної податкової служби Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

"Президент схвально поставився до цієї ініціативи", - цитує прес-служба слова В.ЗАХАРЧЕНКА.

Керівник ДПС додав, що найближчим часом до Верховної Ради буде направлено відповідний законопроект.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що Державна податкова служба має продовжити активну роботу із спрощення системи звітності для підприємців та зменшення тиску на бізнес.

За словами В.ЗАХАРЧЕНКА, ДПС вже подала до Кабміну свої пропозиції щодо спрощення іншої звітності. "Уряд вийшов із законопроектом щодо відміни подання щомісячної декларації з доходів фізичних осіб. Цей документ після розгляду у парламенті перебуває на підписі у Президента”, - зазначив він.

Голова ДПС також нагадав, що в рамках зменшення тиску на бізнес особисто заборонив перевірки фізичних осіб-підприємців.

В.ЗАХАРЧЕНКО також повідомив В.ЯНУКОВИЧУ про кроки щодо налагодження конструктивних та відкритих взаємин з бізнесом. Зокрема, Асоціація платників податків України, що працює понад 13 років, отримала пропозицію увійти до колегії ДПС.

"Зараз президент Асоціації є членом колегії Державної податкової служби. Це надає можливість підприємцям безпосередньо брати участь у прийнятті найважливіших рішень ДПС", - вважає він.

Під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА та В.ЗАХАРЧЕНКА обговорювалося питання про автоматичне відшкодування ПДВ, який розпочався в Україні в березні. За словами голови ДПС, минулого місяця ПДВ в автоматичному режимі було відшкодовано 24-м суб’єктам господарювання, цього місяця – 37-ми. Загальна сума поверненого ПДВ становить 670 млн. грн.