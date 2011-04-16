Тігіпко обговорить питання співпраці України з фінансовими організаціями

Віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО, глава української делегації на щорічних весняних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні (США) обговорить актуальні питання співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єра.

Також під час візиту до США він проведе ряд двосторонніх зустрічей з високопосадовцями США щодо перспектив розвитку відносин між нашими країнами.

Нагадаємо, що щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку проходять у Вашингтоні (США) 15-17 квітня.