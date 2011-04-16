У Генпрокуратури поки немає підстав порушувати справи проти Черновецького і Довгого - Кузьмін

У Генеральної прокуратури України поки немає підстав для порушення кримінальних справ проти мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

Про це перший заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН заявив в ефірі програми "Велика політика" на телеканалі “Інтер”, відповідачи на запитання, чи будуть порушені справи проти вищевказаних осіб.

"Якщо у вас або у пана ПОПОВА є матеріали, які свідчать про вчинення злочину ЧЕРНОВЕЦЬКИМ або ДОВГИМ, будь-ласка, ми готові ці матеріали прийняти, розглянути і при наявності підстав порушити кримінальні справи", - сказав Р.КУЗЬМІН, звертаючись до журналістів у телестудії.

За його словами, у Генпрокуратури поки немає підстав шукати у столичній мерії дані факти.

"Ви як собі уявляєте? Слідчий Генпрокуратури зараз піде в мерію та буде вишукувати порушення, допущені ДОВГИМ чи ЧЕРНОВЕЦЬКИМ?", - запитав перший заступник генерального прокурора.

Р.КУЗЬМІН додав, що публікації у засобах масової інформації можуть бути приводом для порушення кримінальної справи. "Але підставами для порушення кримінальних справ є дані, що були здобуті під час перевірки, які свідчать про існування ознак злочину в діях субєкта", - сказав він.

Як зауважив перший заступник генпрокурора, вже порушені справи по деяких подіях у Києві, зокрема, стосовно відчудження "Кивміськбуду".

За словами Р.КУЗЬМІНА, слідство у даних справах дуже добре просувається і вже заарештовано багато осіб, причетних до незаконних дій.

"Хто ще ці злочини вчинив, крім заарештованих, слідчий розбереться. Можете не сумніватися", - запевнив він.