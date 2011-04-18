Голова Світового банку: світ знаходиться на порозі нової економічної кризи

Президент Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК попереджає, що світ перебуває на порозі широкомасштабної економічної кризи через зростаючі ціни на нафту, безробіття і нестійку ситуації на Близькому Сході.

Як передають «Подробиці», про це Р.ЗЕЛЛІК заявив у Вашингтоні після завершення зустрічі Групи Двадцяти (G-20), на якій були присутні міністри фінансів і голови центробанків провідних країн світу.

Учасники саміту визнали, що через неухильне зростання цін на продукти харчування мільйони людей у всьому світі можуть опинитися за межею бідності.

Лідери G-20 пообіцяли виділити 35 млрд. дол. на допомогу новим урядам на Близькому Сході та в Північній Африці.

Також представники Світового банку заявили на саміті, що зростання цін на продовольство і енергоносії може призвести до того, що в 2011 році за межею бідності опиняться ще 5,3 млн. жителів країн Європи і Центральної Азії, що розвиваються (ЄЦА).