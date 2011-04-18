У Києві скоєно напад на інкасаторську машину

У Києві невідомі особи здійснили розбійний напад на автомобіль інкасаторів.

Як повідомили УНІАН у Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України Києві, напад стався учора, 17 квітня, близько 21.50 по проспекту Григоренко, 40.

Під погрозою предметів, схожих на автомат Калашникова, невідомі заволоділи грошовими коштами в розмірі близько 5 млн. грн. Після цього вони зникли з місця злочину на автомобілі “Ауді А6”, у кузові універсал, сріблястого кольору.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ч. 4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбійний напад).

Наразі проводяться першочергові слідчо-оперативні заходи зі встановлення та затримання злочинців.

Столична міліція звертається до можливих свідків з проханням надати будь-яку інформацію щодо даної події до Дарницького РУ ГУМВС України в Києві за номерами: 536-06-62, 572-71-02 або „102”.