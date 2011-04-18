Експерт: основна тенденція - зниження відсоткових ставок за всіма видами вкладів

Основною тенденцією ринку депозитів у 2011 році стало послідовне зниження українськими банками річних відсоткових ставок за всіма видами внесків.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

На її думку, "поточна ситуація повною мірою відображає наміри банків активізувати кредитування, адже, щоб запропонувати клієнтам доступні умови кредитування, банки зараз зацікавлені в залученні більш дешевих довгострокових ресурсів. І, цілком закономірно, в зв'язку з цим на депозитному ринку продовжується поступове зниження відсоткових ставок за всіма продуктами».

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, за період з 11 по 15 квітня 2011 року на ринку депозитів фізичних осіб продовжилося зниження відсоткових ставок за депозитами. Причому це торкнулося як депозитів у національній, так і в іноземній валюті. Відсоткові ставки за депозитами у гривні минулого тижня склалися такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 10,5% річних (середня - 6,65%), 3 місяці - від 4,7 до 14% (середня - 9, 74%); 6 місяців - від 6 до 15,5% (середня - 11,22%); 12 місяців - від 8,25 до 16,5% (середня - 12,57%).

За інформацією експерта, відсоткові ставки за вкладами у доларах США такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 6,5% річних (середня - 3,65%), 3 місяці - від 2,1 до 8,5% (середня - 5%); 6 місяців - від 2,15 до 9% (середня - 5,68%); 12 місяців - від 2,85 до 9,5% (середня - 6,3%). За депозитами в євровалюті ставки такі: на термін 1 місяць - від 0,5 до 4,5% річних (середня - 2,32%), 3 місяці - від 0,5 до 8% (середня - 3,16%); на 6 місяців - від 1,15 до 8,5% (середня - 3,74%); 12 місяців - від 1,4 до 9% (середня - 4,31%).