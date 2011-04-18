Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9710-7,9790 грн./дол.
11:32, 18 квітня 2011Фінанси
0
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9710/7,9790 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2828/0,2833, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,4605/11,4740.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4336/1,4338 (п'ятниця – 1,4486/88).
У п'ятницю, 15 квітня, Нацбанк на ринок не виходив.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter