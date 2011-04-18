Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9710-7,9790 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9710/7,9790 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2828/0,2833, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,4605/11,4740. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4336/1,4338 (п'ятниця – 1,4486/88). У п'ятницю, 15 квітня, Нацбанк на ринок не виходив.

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