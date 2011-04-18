ЄК готує спецпроект транскордонного співробітництва між Україною і Білоруссю

Європейська комісія готує спецпроект транскордонного співробітництва між Україною і Білоруссю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Житомирській облраді заявив керівник групи експертів проекту Еврокомісії Колін МЕДДОК.

"Ми не виключаємо можливості того, що Житомирська область братиме участь у програмі транскордонного співробітництва між Україною і Білоруссю, яка готується спеціальним проектом Європейської комісії", - сказав він.

Експерт уточнив, що йдеться про програму "Визначення проектів територіального співробітництва в складі регіональної індикативної програми на 2011-2013 фінансові роки".

На запитання про фінансову складову реалізації цього проекту він сказав, що "на це виділятимуться значні кошти", не уточнивши, про яку саме суму йдеться.

К.МЕДДОК додав, що регіони України, на відміну від Києва, мають малий досвід транскордонного співробітництва і мета згаданої програми - допомогти їм у цьому.

"Нам добре відомо, приміром, про існування тісних економічних зв’язків між Житомирщиною та Білоруссю, однак ми мало знаємо про проблемні питання, які виникають між ними", - заявив К.МЕДДОК, зазначивши, що Європейську комісію цікавить вивчення цих проблемних питань.