Клюєв закликає ВР у четвер ухвалити закон про державні закупівлі
12:30, 18 квітня 2011Фінанси
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Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ закликає ВРУ в четвер ухвалити закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань державних закупівель».
На погоджувальній раді А.КЛЮЄВ звернувся з проханням до профільного комітету ВРУ опрацювати пропозиції до даного законопроекта і розглянути його в четвер в другому читанні і як закон.
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН погодився з такою пропозицією. Він лише додав, що мають бути в законопроекті норми, які «збігаються з державними інтересами».
Як повідомляє УНІАН, в попередньому порядку денному на четвер, 21 квітня, передбачено розгляд даного законопроекту.
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