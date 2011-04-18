Клюєв закликає ВР у четвер ухвалити закон про державні закупівлі

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ закликає ВРУ в четвер ухвалити закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань державних закупівель».

На погоджувальній раді А.КЛЮЄВ звернувся з проханням до профільного комітету ВРУ опрацювати пропозиції до даного законопроекта і розглянути його в четвер в другому читанні і як закон.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН погодився з такою пропозицією. Він лише додав, що мають бути в законопроекті норми, які «збігаються з державними інтересами».

Як повідомляє УНІАН, в попередньому порядку денному на четвер, 21 квітня, передбачено розгляд даного законопроекту.