«ПриватБанк» у першому кварталі подвоїв чистий прибуток

ПАТКБ«ПриватБанк»(м.Дніпропетровськ)вIкварталі 2011рокупорівняноз відповіднимперіодом2010 рокузбільшилочистийприбутокв2рази-до434,654млн.грн.

Процейдетьсявповідомленнібанку,оприлюдненому всистемі розкриттяінформаціїДКЦПФР.

Активибанку за вказанийперіодзбільшилисяна13%і на 1 квітня2011 року становили128,361млрд.грн.,кредитиі заборгованістьклієнтів -на36%,до111,470млрд.грн.,зобов'язання-на14%,до116,034млрд.грн.,власнийкапітал-на4%-до12,326млрд.грн.

Статутнийкапітал залишавсянарівні8,860млрд.грн.

ДовідкаУНІАН.ПАТКБ«ПриватБанк»(м.Дніпропетровськ) заснованов 1992році,насьогодні входитьдо групинайбільшихбанківУкраїни.

Основнимиакціонерами«ПриватБанку»є ІгорКОЛОМОЙСЬКИЙ -49,1535%акційі ГеннадійБОГОЛЮБОВ-48,9971%.

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