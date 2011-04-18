Держказначейство в квітні здійснило автоматичне відшкодування ПДВ на 602,3 млн. грн.

Державне казначейство 14 квітня здійснило автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) 33 платникам податків на суму 602,3 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держказначейства, переданому агентству УНІАН.

Автоматичне відшкодування здійснено відповідно до положень Податкового кодексу й постанови Кабінету міністрів від 17 січня ц.р. №39 "Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної податкової служби і органів Державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість".

Як повідомляв УНІАН, автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачено Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року. В березні Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування ПДВ. Сума заявленого до відшкодування податку становила 496,3 млн. грн.