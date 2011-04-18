«Укрексімбанк» у першому кварталі збільшив чистий прибуток в 1,8 разу

«Укрексімбанк» (м. Київ) в I кварталі 2011 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, збільшив чистий прибуток в 1,8 разу - до 17,130 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Активи банку в звітному періоді збільшились на 4% і на 1 квітня 2011 року склали 76,255 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 0,5%, до 52,357 млрд. грн., зобов`язання - на 5,5%, до 58,658 млрд. грн., власний капітал - на 0,3%, до 17,597 млрд. грн.

Статутний капітал банку залишався на рівні 16,394 млрд. грн.,

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.