Експерт: золото зберігає потенціал зростання до рівня 1500 дол./тройська унція

Вартість золота цього тижня на світовому ринку буде визначатися макроекономічною статистикою зі США і єврозони, котируваннями нафти і подіями на Близькому Сході. На ринку золота, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, на тлі слабкого курсу американського долара існують всі передумови для продовження зростання котирувань дорогоцінного металу до психологічного рівня 1500 дол. за тройську унцію.

Як відзначають в компанії, учасники ринку не поспішають продавати жовтий метал з максимальних за всю історію рівнів, тому зниження котирувань в даний момент використовується лише для покупок золота. На фоні зростаючих побоювань інвесторів щодо цінової стабільності в єврозоні та боргових проблем деяких європейських країн, зокрема Португалії та Ірландії, золото зберігає високий інвестиційний попит як актив-притулку.

Аналітики FOREX CLUB в Україні відзначають, що в центрі уваги учасників ринку цього тижня будуть дані по житловому сектору у США за березень, індекс ділової активності в єврозоні за квітень, а також індикатор умов ділового середовища в Німеччині від інституту IFO за квітень.

У випадку, якщо макроекономічна статистика зі США, зокрема з ринку житла, виявиться позитивною, то курс американської валюти може отримати додатковий імпульс для зростання, тим самим, надавши тиск на вартість золота. Рівнем підтримки для золота на найближчі п`ять торгових сесій може стати значення 1460 дол. за тройську унцію.

Золото за підсумками минулого тижня зросло в ціні на 0,8% до 1486,35 дол./тройську унцію. На початку торгового тижня котирування дорогоцінного металу відчували тиск, знизившись до тижневих мінімумів 1445,63 дол. / тройську унцію. Причиною цього стали, по-перше, ослаблення політичної нестабільності в Лівії на тлі досягнутої угоди про припинення вогню між Африканським союзом і лівійським лідером Муамаром Каддафі, по-друге, узгодження федерального бюджету США на поточний фінансовий рік.

Проте з другої половини тижня зростання котирувань жовтого металу відновилося, внаслідок чого вартість золота змогла досягти нового історичного максимуму - 1487,85 дол./тройська унція. Причин для цього було декілька: високі інфляційні ризики в єврозоні, де індекс споживчих цін за березень у річному вираженні склав 2,7% проти лютневих 2,4%; загострення побоювань інвесторів щодо боргової кризи в єврозоні на тлі рішення рейтингового агентства Moody `s знизити рейтинг держоблігацій Ірландії з Baa1 до Baa3 з негативним прогнозом, відзначають у FOREX CLUB в Україні.