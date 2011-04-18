МВФ, вимагаючи пенсійної реформи, мінімізує ризики своїх акціонерів - експерти

Експерти вважають, що Міжнародний валютний фонд, вимагаючи ухвалення пенсійної реформи в Україні, мінімізує ризики своїх акціонерів.

Про це йдеться в переданому в УНІАН експертному опитуванні, проведеному Інститутом Горшеніна про те, які перспективи ухвалення пенсійної реформи в Україні й чи можливо отримання чергового кредиту МВФ без ухвалення змін до пенсійного законодавства.

Так, народний депутат від БЮТ, екс-міністр економіки Сергій ТЕРЬОХІН вважає, що парламент у найближчій перспективі може прийняти новий пенсійний закон. Проте ті зміни пенсійного законодавства, які можуть бути прийняті в рамках переговорів із МВФ, на його думку, не є пенсійною реформою.

«Збільшення пенсійного віку, обіцянка ввести накопичувальну систему в майбутньому лише для людей не старший 35 років і відмова від того, щоб прибрати персональні пенсії – це не пенсійна реформа», - сказав він. При цьому екс-міністр економіки пояснив, у чому полягає суть вимог МВФ. «МВФ – це акціонерне товариство кредиторів, яке позичило Україні гроші акціонерів. Для того, щоб отримати ці гроші назад, необхідно, щоб позичальник мав достатню ліквідність для повернення. Для цього необхідно застосувати декілька прийомів: тримати в певних рамках дефіцит бюджету, зростання державного боргу й дефіцит пенсійного фонду», - сказав С.ТЕРЬОХІН. При цьому він нагадав, що МВФ за своїм статутом не відповідає за якісні зміни економіки країн. «Це не його функція. Це функція Світового банку і ЄБРР», - сказав він.

Народний депутат також зазначив, що отримання чергового траншу МВФ сприятиме стабільності фінансових інститутів країни, але ніяк не розвитку економіки. При цьому С.ТЕРЬОХІН додав: «Якщо уряд хоче отримати транш – він не вірить у власні сили».

У свою чергу заступник голови Федерації профспілок України Сергій КОНДРЮК вважає, що МВФ, висуваючи умови про реформування пенсійної системи України, грубо виходить за рамки своїх фінансових повноважень. «Диктат будь-яких соціальних питань незалежній державі є вкрай неприйнятним», - сказав він. При цьому С.КОНДРАТЮК зазначив, що ухвалення пенсійної реформи в найближчій перспективі не передбачається. «Перша спроба МВФ примусити прийняти пенсійну реформу восени минулого року провалилася завдяки активній позиції профспілок. Друга вимога, яка була офіційно задекларована, що така реформа мала бути прийнята в лютому цього року. Ми провели колосальну пропаганду по всій країні, й на сьогоднішній день більшість депутатів визнали разом із Президентом, що приймати пенсійну реформу в такому вигляді, як подав її Сергій ТІГІПКО (віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики), не можна. Таким чином, я стверджую, що найближчим часом немає ніяких передумов для ухвалення цієї пенсійної реформи. Чи буде вона прийнята? Буде. Чи потрібна вона суспільству? Потрібна. Але не в такому вигляді, як її пропонують», - сказав С.КОНДРАТЮК.

На думку екс-голови Державного комітету України з питань розвитку підприємництва Олександри КУЖЕЛЬ, заяви деяких політиків про те, що Україна може обійтися без кредитів МВФ, є політичним авантюризмом. «Знаючи сьогодні про проблеми на величезній кількості державних підприємств, є проблема і з бюджетом, я вважаю, що це блеф», - сказала вона.

При цьому О.КУЖЕЛЬ додала, що для МВФ важлива не сама пенсійна реформа. «Зробіть кроки, які скоротять дефіцит бюджету, затягніть пояси людям, зріжте свої програми, поїздки, утримання і ремонти державних дач та інше. Перестаньте робити непрозорі державні закупівлі. Покажіть, що ви не країна-банкрот. Не треба шукати ворога в МВФ», - сказала вона.

Секретар парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, народний депутат від Партії регіонів Олексій ЖУРАВКО вважає, що для вирішення проблеми дефіциту бюджету пенсійного фонду необхідна детінізація української економіки. «Для того, щоб люди вийшли з тіні, потрібно знизити податки й дати людям можливість розвиватися», - сказав він.

При цьому народний депутат не виключив можливість ухвалення пенсійної реформи. «Важко сказати, що буде завтра. В будь-який момент можуть передумати, щось змінити. Якщо можна легко Конституцію поміняти без референдуму, то про що можна говорити ще», - сказав О.ЖУРАВКО.