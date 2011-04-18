Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9800/7,9870 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9710/7,9790, на 12:00 ціни зросли - 7,9780/7,9830. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9800/7,9870 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2828/0,2833, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2830/0,2835. На момент закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2828/0,2834. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 28,2050 (+0,0385).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4336/1,4338, а на 15:00 впали до 1,4278/1,4280.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4605/11,4740, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,4285/11,4420. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму - 11,4110/11,4270.