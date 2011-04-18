Офіційний курс гривні з початку квітня знизився до долара на 0,09%

Офіційний курс гривні з початку місяця знизився відносно долара США на 0,09% - до 7,9672 грн./дол. США, до євро - на 2,3% - до 11,4736 грн./євро, а до російського рубля - на 0,94% - до 2,8264 грн./10 рублів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, ринкові котирування гривні до долара США з початку місяця змінювалися у вузькому діапазоні: за безготівковими операціями - від 7,9747 грн./дол. США до 7,9638 грн./дол. США, а готівки, з продажу доларів США, - від 7,9858 грн./дол. США до 7,9777 грн./дол. США.

Також зазначається, що завдяки великим обсягам валютних надходжень від нерезидентів порівняно з переказами на їх користь, пропозиція безготівкової іноземної валюти з початку квітня домінує над попитом на неї, при цьому Нацбанк має можливість проводити позитивні валютні інтервенції, поповнюючи міжнародні резерви.