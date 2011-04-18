«Інтеграл-банк» збільшить статутний капітал на 60 млн. грн. - до 160 млн. грн.

Акціонери ПАТ «Інтеграл-банк» на загальних зборах 14 квітня вирішили збільшити статутний капітал на 60 млн. грн. - до 160 млн. грн. шляхом додаткового випуску акцій.

Про це повідомляють в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, банк має намір провести розміщення 24 млн. штук акцій у бездокументарній формі номінальною вартістю 2,5 грн. за акцію.

За інформацією банку, відкрите розміщення акцій додаткової емісії планується провести в два етапи в період з 14 червня по 14 серпня.

Довідка УНІАН. ПАТ «Інтеграл-банк» заснований у 1994 році.

Основними акціонерами банку на 1 січня 2011 року були ТОВ «Інвестиційно-торговий союз» - 25,04%, ТОВ «Гриф» - 10,4797%.