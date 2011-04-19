Банки готові кредитувати будівництво незавершених об'єктів до Євро-2012 - банкір

Вітчизняні банки зацікавлені у кредитуванні будівництва об'єктів в рамках підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління «Банку Кіпру" Владислав Байрака.

«Український бізнес, безумовно, може зараз розраховувати на підтримку у фінансуванні з боку комерційних банків. А з огляду на зниження процентних ставок на ринку і велику зацікавленість банків у проектах під Євро-2012, позичальник має право розраховувати на вигідні умови», - вважає банкір.

Як зазначив В.Байрака, будівництво переважної кількості найбільш великих об'єктів, серед яких стадіони, дороги, аеропорти, вже профінансовано. Водночас, низка інших інфраструктурних об'єктів, наприклад, готелі, все ще потребують залучення позикових коштів для завершення будівництва. На думку банкіра, такі проекти цікаві банкам як з точки зору загальної надлишкової ліквідності банківської системи, так і з урахуванням короткого терміну кредитування в умовах відсутності довгого грошового ресурсу.

Довідка УНІАН.ПАТ "Банк Кіпру" - це універсальний банк, який надає класичні банківські послуги фізичним особам, малому, середньому і корпоративному бізнесу. Мережа Банку Кіпру нараховує 32 відділення у 8 регіонах України. Пріоритетом у розвитку банку є фінансування українських підприємств і фізичних осіб через широкий спектр кредитних продуктів на умовах, що відповідають ринковій ситуації.

Станом на 30 березня 2011 загальний обсяг активів Банку склав 2,32 млрд. грн., Статутний капітал - 531 млн.грн.

ПАТ "Банк Кіпру" є частиною провідної фінансової групи Кіпру -. Bank of Cyprus Group, заснованої в 1899 році. Група оперує 600 відділеннями в 8 країнах світу і штатом з 12000 співробітників. Акції Банку Кіпру котируються на Кіпрській та Афінській фондових біржах.