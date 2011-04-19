Тиск на євро на сьогоднішніх торгах збережеться - експерт

ВалютнапараEUR/USDна сьогоднішніхторгах,19 квітня,згідно з прогнозоманалітиківFOREX CLUBвУкраїні,буденамагатисяпробити позначку1.4200вниз,аметоюпарифунт/доларбудепланка1.6200.

Яквідзначаютьаналітики,післяпонеділкових подій,18 квітня,учасникиринкубудутьпильностежитизаінформацієюпро індексиPMIз Європи.Згідно з прогнозами,позитивної динамікиочікувати недоводиться,томутиск,підякийпотрапилаєдинаєвропейськавалютана початку тижня,збережеться.

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