Торги доларом на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом відкрилися триваючим зростанням котирувань – 7,9805/7,9860 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2809/0,2814 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,3585/11,3695 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4234/1,4236 дол./евро (понеділок, 18 квітня, – 1,4336/1,4338 дол./євро).

У понеділок, 18 квітня, Національний банк України на ринок не виходив.