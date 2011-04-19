Азаров назвав принципові питання при створенні зони вільної торгівлі з ЄС

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що відкриття ринку автоперевезень для України, а також збільшення квот на продаж сільгосппродукції є принциповими питаннями при підготовці угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром Бельгії Івом ЛЕТЕРМОМ.

М.АЗАРОВ також повідомив, що обговорив ці питання сьогодні під час зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ і прем`єр-міністром Франції Франсуа ФІЙОНОМ.

«Я хочу й вам сказати, що переговори просуваються досить успішно, проте є принципові питання, які для України представляються дуже важливими, і я ставлю ці питання дужо відверто», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день ринок Європейського Союзу Україні багато в чому цікавий саме для продажу сільськогосподарських товарів.

«Коли нам говорять, що ви одержуєте ринок Європейського Союзу в 500 млн. чоловік, ми відповідаємо питанням, а що на цей ринок поставляти? Україна - це країна, що розвивається, і значна частка її продукції - це продукція аграрного сектора. І якраз цей сектор комісія Європейського Союзу для нас закриває шляхом введення квот і обмежень», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також висловив незадоволення закритістю європейського ринку перевезень для українських автоперевізників.

«У нас десятки тисяч людей зайняті цією справою. Як же ми їм скажемо, що для вас кордон закритий? І це в тих умовах, коли наші східні сусіди, навпаки, відкривають нам свої ринки», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Україна готова до компромісу і зближення з Європою для України є «стратегічним шляхом».

«Для нас це стратегічний шлях – і укладення угоди про політичну асоціацію з ЄС, і введення безвізового режиму. Але у нас є й економічні інтереси», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ звернувся до І.ЛЕТЕРМА, як до прем`єр-міністра країни, що є «одним із важливих учасників ЄС», з проханням допомогти Україні досягти компромісу в переговорах з Європейським Союзом.

Також М.АЗАРОВ зазначив, що найближчим часом Україна і Бельгія зможуть підготуватися до підписання дорожньої карти двосторонніх відносин на 2011-2013 роки.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС в 2007 році почали переговори щодо угоди про асоціацію. На початку 2008 року сторони почали переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.