Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9830/7,9890 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9805/7,9860, на 12:00 звузився спред 7,9820/7,9860. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9830/7,9890 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2809/0,2814, на 12:00 ціни піднялися до 0,2812/0,2817. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2814/0,2818. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,3750 (+0,1700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4234/1,4236, а на 15:00 зросли до 1,4304/1,4306.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,3585/11,3695, на 12:00 ціни пішли вгору 11,3810/11,3925. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму 11,3990/11,4135.