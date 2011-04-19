Єврокомісія подвоїла допомогу Кот-д’Івуару

Брюссель . Європейська комісія вирішила подвоїти свою гуманітарну допомогу жертвам кризи у Кот-д’Івуарі, виділивши додатково 30 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні.

Згідно з повідомленням прес-служби Єврокомісії, рішення ухвалене на основі висновків команди експертів, які провели оцінку потреб жителів країни.

Експерти відзначають, що гуманітарна ситуація продовжує викликати стурбованість. Тисячі людей до останнього часу не мають продовольства, води, доступу до медичного забезпечення.