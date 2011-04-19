ВР планує внести зміни до законодавства щодо цільових облігацій

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цільових облігацій».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 389 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

ВР планує внести зміни до Закону «Про інвестиційну діяльність», якими передбачено, що інвестування та фінансування будівництва об`єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних і юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими передбачається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об`єктів визначаються виключно законами.

Також планується внести зміни до Закону “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”. Даними змінами передбачена відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів.

Відповідно до змін, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за невиконання вимог проспекту емісії цінних паперів, зареєстрованого у встановленому порядку, - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також законопроектом передбачається внести зміни до Закону «Про страхування», згідно з якими законами може бути передбачена обов’язкова наявність договору страхування як умова провадження певного виду діяльності чи реалізації інших правовідносин без віднесення такого страхування до обов’язкових видів страхування. У такому випадку страховик укладає договір страхування згідно з ліцензією на здійснення відповідного виду добровільного страхування.

Крім того, законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Ними передбачено, що облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

Даними змінами передбачено, що юридична особа має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

Юридична особа має право розміщувати цільові облігації підприємств на суму, яка не перевищує розмір нормативу, встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку залежно від товарів та/або послуг, шляхом передачі або надання яких виконуватимуться зобов’язання за такими облігаціями.

Порядок емісії, обігу та викупу цільових облігацій підприємств встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, даний закон пропонується доповнити статтею «Цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими передбачається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва».

У цій статті пропонується передбачити, що емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими передбачається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, може здійснювати виключно юридична особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва такого об’єкта.

Емітент цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими передбачається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, не має права вчиняти будь-які дії, наслідком яких є обтяження зобов’язаннями такого об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, земельної ділянки, яка призначена для спорудження об’єкта житлового будівництва, та майнових прав на них.

Коефіцієнтом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими передбачається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, є співвідношення між загальною номінальною вартістю відповідного випуску таких облігацій та загальною кошторисною вартістю об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, визначеною згідно з державними будівельними нормами.