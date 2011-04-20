Золото вперше в історії подорожчало до 1500 доларів за унцію

Ціни на золото на торгах у Гонконзі 20 квітня вперше в своїй історії піднялися вище позначки в 1500 доларів за тройську унцію.

Як повідомляє Agence France-Presse, трейдери скуповують дорогоцінні метали на фоні нестабільності на фінансових ринках і через побоювання уповільнення темпів зростання глобальної економіки.

Інвестори сприймають вкладення в дорогоцінні метали як спосіб збереження заощаджень від інфляції, яка в багатьох регіонах світу зараз перевищує заплановані чиновниками показники, передає Лента.ру. Зниження зростання цін одним із найбільш пріоритетних завдань вважають Китай, Індія, Росія та Євросоюз. Для цього місцеві центробанки підвищують базові ставки й вживають інші заходи, спрямовані на скорочення обсягу грошей в економіці.

Це у свою чергу, викликає зростання курсів місцевих валют, що призводить до зниження курсу долара. А оскільки торги дорогоцінними металами проходять у американській валюті, золото й срібло ростуть у ціні.

Крім того, на торги золотом вплинуло й оголошення рейтингового агентства Standard & Poor's про погіршення прогнозу по рейтингу США зі "стабільного" до "негативного". Після публікації цього рішення 18 квітня інвестори почали активніше вкладатися в дорогоцінні метали, побоюючись нестабільності на фінансових ринках.

Золото росте в ціні вже впродовж кількох років поспіль. У 2010 році воно подорожчало на 30 відсотків. Позначку в 1000 доларів за унцію (31,1 грама) було пройдено в 2009 році.