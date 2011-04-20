Фірташ: "Думаю, що, напевно, у мене буде контрольний пакет банку "Надра"

Голова Наглядової ради Group DF Дмитро ФІРТАШ заявляє про намір взяти участь у додатковій емісії банку «Надра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це бізнесмен заявив сьогодні журналістам після засідання Союзу хіміків України.

"Я думаю, що ми братимемо участь", – сказав він, додавши: - "Я думаю, що, напевно, у мене буде контрольний пакет банку «Надра".

За словами Д. ФІРТАША, взяти участь у покупці акцій додаткової емісії банку «Надра» висловили бажання зарубіжні фінансові структури. «Три західних фонди на нас вийшли з пропозицією взяти участь в допемісії банку «Надра », - додав Д.ФІРТАШ.

Як повідомляв УНІАН, тимчасовий адміністратор ПАТ «КБ «Надра» 28 березня 2011 року ухвалив рішення про проведення додаткової емісії, у результаті якої статутний капітал банку збільшиться з 390,36 млн. грн. до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Банк має намір провести закрите розміщення 350 млн. простих іменних акцій у бездокументній формі номінальною вартістю 10 грн. кожна. Проведення додаткової емісії акцій може привести до зміни часток акціонерів банку, які вже володіють більш як 10% його акцій.

Нагадаємо, з 10 лютого 2009 року в банку «Надра» була введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.

11 лютого ц.р. НБУ повідомив про продовження роботи тимчасової адміністрації в банку, при цьому не уточнив, на який термін.

Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року становили 22,908 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,547 млрд. грн., зобов`язання – 22,428 млрд. грн., власний капітал – 479,434 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» у 2010 році одержав прибуток 4,74 млн. грн. проти збитку 1,36 млрд. грн. у 2009 році.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).