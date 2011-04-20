Парламент відмовив у мораторії на ряд заходів контролю бізнесу

Верховна Рада України відмовилася встановити мораторій на деякі заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту закону “Про встановлення мораторію на деякі заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, внесеного депутатом від "БЮТ-Батьківщини" Наталею КОРОЛЕВСЬКОЮ, проголосували лише 88 народних депутатів з 390 зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону пропонувалося встановити до 1 січня 2012 року мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної податкової служби, їх посадовими чи службовими особами щодо суб’єктів малого підприємництва, які є платниками єдиного та фіксованого податків.