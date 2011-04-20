Зростання ВВП у першому кварталі перевищило 5% - Азаров

Зростання ВВП у першому кварталі 2011 року склало більш ніж 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів.

Він зазначив, що в цей період спостерігалося істотне нарощування виробництва в машинобудуванні. «Відповідно, сформований високий попит на послуги вантажного транспорту. Тільки залізницею за І квартал цього року було перевезено на 15% більше, ніж у 2010 році », - повідомив глава уряду.

Він також сказав, що значно активізувалося відновлення будівельної галузі. Зокрема, про це свідчить зростання обсягу робіт із завершення будівництва на 15%, будівельних робіт - на 9%, робіт з підготовки будівельних ділянок - на 6%.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня на засіданні Кабінету Міністрів М.АЗАРОВ повідомив, що, за попередніми даними Державного комітету статистики, зростання ВВП України в лютому цього року склало 6%, в січні-лютому - 5,5%.

Довідка УНІАН. За оперативними даними, зростання валового внутрішнього продукту в 2010 році проти 2009 року склало 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало 15,1%, в порівнянні з 2008 роком.

У держбюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.