НБУ посилює контроль за банками з часткою нерухомості в капіталі понад 25%

Національний банк України (НБУ) посилює контроль за банками, в яких нерухомість у капіталі становить понад 25%.

Про це йдеться в Змінах до Методичних рекомендацій щодо порядку здійснення аналізу фінансового становища банку і складання звіту про моніторинг банку - юридичної особи, які затверджені розпорядженням регулятора від 13 квітня 2011 року №162-р, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

“Якщо банк має у власності нерухоме майно загальною вартістю більше 25 відсотків його капіталу, то необхідно проаналізувати причини такого перевищення і заплановані банком заходи, зокрема з відчуження майна, для зниження цього показника», - йдеться в документі.

Регулятор вказує, що Методичні рекомендації розроблені для фахівців структурних підрозділів служби банківського нагляду Національного банку, у функції яких входить здійснення безвиїзного нагляду за банками, що знаходяться в загальному режимі діяльності, і банками, в яких призначена тимчасова адміністрація, для практичного застосування процедури аналізу фінансового становища банку і складання звіту про моніторинг банку - юридичної особи.

Нагляд за проблемним банком, вказується в рекомендаціях, має здійснюватися на щоденній основі (до стабілізації фінансового становища банку) в разі наявності одного або кількох наступних фактів: банк має не виконані в строк з провини банку документи клієнтів банку або прострочену заборгованість перед Національним банком; банк, який потребує додаткової капіталізації, не здійснює розроблені заходи щодо збільшення капіталу, затверджені згідно з письмовою угодою/програмою фінансового оздоровлення; банк порушує вимоги Національного банку, зокрема щодо виконання економічних нормативів, формування обов`язкових резервів у Національному банку і резервів під активні операції; відома будь-яка інформація, котра може негативно вплинути на репутацію банку.

У разі наявності тенденції до зростання або різкого збільшення значення показника співвідношення прострочених кредитів до кредитного портфеля, показнику негативно класифікованих активів працівник банківського нагляду має з`ясувати причину збільшення цього показника (внаслідок дій посадовців банку, або недоліків внутрішніх положень, або надмірної концентрації вкладень в одну галузь тощо). Також має бути зроблена оцінка повноти і своєчасності формування резервів за кредитними операціями, необхідно проаналізувати роботу банку з проблемними кредитами та її ефективність, зокрема з урахуванням результатів інспекційних перевірок банку. Крім того, банківський нагляд має «прояснити питання усвідомлення керівництвом банку наявності вказаної проблеми в діяльності банку».