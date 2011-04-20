ВР відмовилася посилити відповідальність за перешкоджання підприємницькій діяльності

Верховна Рада України відмовилася посилити відповідальність службових осіб за перешкоджання підприємницькій діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності службових осіб за перешкоджання підприємницькій діяльності”, внесеного депутатом від фракції "БЮТ-Батьківщина" Наталею КОРОЛЕВСЬКОЮ, проголосували лише 83 народні депутати з 391 зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося, що в разі заподіяння шкоди фізичній особі, підприємству, установі або організації державним службовцем в результаті прийняття рішень, які не відповідають чинним на той момент законодавчим актам або в разі бездіяльності, державний службовець зобов’язаний відшкодувати державі весь розмір її відповідальності перед фізичною особою, підприємством, установою або організацією.

Бездіяльність міського голови, голови районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації щодо призначення на посаду державного адміністратора, створення та забезпечення функціонування дозвільного центру, тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Видача місцевим дозвільним органом (його посадовою особою) документа дозвільного характеру поза межами дозвільного центру, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Видача дозвільним органом (його посадовою особою) документа дозвільного характеру, необхідність одержання якого не встановлена законом, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законопроектом пропонувалося, що бездіяльність посадової особи дозвільного органу або державного адміністратора, що призвела до набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за принципом мовчазної згоди, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.