Євро буде по 12?

В Україні зберігається тенденція до подорожчання європейської національної валюти. З початку квітня вона щодо гривні зросла на 1,5%, зараз середній курс її продажу складає 11,53 грн., купівля - 11,38 грн. За такого розвитку ситуації цілком реально, що до початку літа євро досягне планки 12 гривень. Але не варто панікувати, потрібно враховувати той фактор, що євро останнім часом неодноразово влаштовував валютні гойдалки, демонструючи свою нестабільність. Якщо курс і досягне психологічної позначки 12 грн., то це буде тимчасове явище. Максимальний діапазон зміни курсу в найближчі місяці - 11,1-12 грн./євро, мінімальний - 11,3-11,7 грн./євро.

Що штовхає євро до зростання?

Загалом, основний провокатор курсових показників - світові ринки. Наприклад, міжнародне рейтингове агентство S & P днями, вперше за свою історію, заявило те, про що давно говорять експерти - США все важче і важче розраховуватися за позиками. Поточний держборг країни досяг понад 14,3 трлн. дол., при цьому він продовжує зростати. S & P переглянуло свій прогноз за держпаперами США зі «стабільного» на «негативний». І хоча Сполучені Штати поки свої позики погашають вчасно і в повному обсязі, але негативна інформація зробила свою справу - курс долара на світовому ринку котиться вниз, а євро, відповідно, на підйомі. Процес може прискоритися, якщо приклад S & P використають інші великі міжнародні рейтингові агентства.

Ще одним чинником, який не менше впливає на курс долара щодо євро, є поточний торговий баланс. За підсумками квітня 2011 року, економіка США показала гарні результати продажів у роздрібних мережах, покращилися купівельні настрої, збільшилися обсяги споживчого кредитування, при цьому зафіксовано зростання негативного торгового балансу. Американці ніяк не можуть зменшити запал щодо покупки товарів. Як результат, за підсумками лютого 2011 негативне сальдо торгового балансу США склало більше 45 млрд. дол. І це тільки початок року (для порівняння: у єврозоні негативне сальдо торгового балансу складає всього 2,4 млрд. дол.). Незабаром опублікують дані про торгівлю за березень ц.р., і якщо дефіцит збільшиться, то євро одержить «карти в руки».

Третій фактор, який впливає на подорожчання євро - різниця в процентних ставка ФРС і Центробанку ЄС. Якщо «європеєць» підвищив ставку з 1% до 1,25%, то «американець» вперто тримає ставки на рівні, близькому до 0,25%. Це робить запозичення «зеленого» дуже дешевими. Правда, ні що так швидко не витрачається, як «легкі гроші»...

Що ж до України, то до недавнього часу курс гривня/долар на міжбанківському валютному ринку був порівняно стабільним. Але зараз зростання присутнє, «зелений» наближається до позначки 8 грн. У ситуації, коли на світових майданчиках євро зростає щодо долара, а долар на внутрішньому ринку до гривні, курс гривня/євро приречений на підйом. Швидше за все, Національний банк не дозволить парі грн./дол. «штурмувати» позначку 8 грн. Хоча, останнім часом в курсоутворенні більше темних плям, ніж світлих, тому не варто нічого виключати на перспективу...

Що може спровокувати падіння євро?

На сьогодні ЄС продовжують лихоманити проблеми, пов`язані з держборгом Греції, Португалії, Ірландії, фінансові питання в Іспанії та Італії також не вирішені. Як результат - єврозона залишається непідйомною. Тому час від часу євро щодо долара падає і даний процес продовжиться. Особливо чітко це простежується, коли один з європейських боржників звертається за допомогою, що очікується і в травні, і в червні ц.р.

Підвищення ставки Центробанком ЄС виглядає дивним в умовах, коли показник безробіття в Європі знаходиться на дуже високому рівні - майже 10%, а роздрібні продажі падають. Банк прагне контролювати інфляцію, але при цьому немає реальних передумов для збільшення доходів населення і покращення їх споживчих настроїв. У цьому зв`язку європейські аналітики вважають, що поточний курс євро - 1,45 дол. має тимчасовий спекулятивний характер, уряду потрібно орієнтуватися на курс 1,4 дол. і нижче, стримуючи євро. Дані ідеї можуть використати в конкретних діях. У цьому випадку євро піде в напрямку 11,2 грн.

У травні для України ситуація на валютному ринку має бути більш сприятливою. Цьому посприяє відсутність великих валютних погашень, знизяться платежі за імпорт природного газу, можливе зростання валютної виручки. Всі ці фактори зможуть зміцнити гривню, що закономірно для літнього періоду (найчастіше ефект помітний у липні-серпні).

Стан справ докорінно може змінити тільки один фактор - отримання чергового траншу МВФ. Ось тоді долар, можливо, кинеться до позначки 7,9 грн., а це напряму знизить планку євро.

Загалом, для поточних спекуляцій євро - знахідка, але для стабільних і довгострокових інвестицій – не дуже.

Олександр Охріменко, голова Наглядової ради банку «Центр»