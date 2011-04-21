Міжбанк: відкриття торгів: 7,9750/7,9820 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9750/7,9820 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися до 0,2853/0,2857, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,6530/11,6655. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4621/1,4623 (середа – 1,4420/1,4422).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари долар-гривня – 7,9600/7,9700.