Експерт: сьогодні євро продовжить рух вгору

Наторгаху четвер, 21 квітня,євро продовжитьсвій рухвгору,до планки1.4600,прогнозуютьаналітикиFOREX CLUBвУкраїні.



Яквідзначилианалітики,четвербудецікавим,впершучергу,релізомекономічних індексівнімецькоїдослідницькогоінститутуIfoпо єврозоніта Німеччині.Згідно з прогнозами,динамікаіндексів буденегативною.



Дляфунтазначимоюстане публікаціяцифрпо роздрібнійторгівлі.Згідно з прогнозами,ситуаціяпокращиться,щоможепідтриматианглійську валюту.



Упакетекономічноїстатистики з СШАвходятьданіпро кількістьбезробітних, що впершезареєструвалися минулоготижня,атакожвиробничийіндексФРС-Філадельфії(Philly Fed), що відображаєвиробничуактивність,підкреслюютьаналітикиFOREX CLUBвУкраїні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter