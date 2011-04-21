Експерт: сьогодні євро продовжить рух вгору
11:25, 21 квітня 2011Фінанси
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Наторгаху четвер, 21 квітня,євро продовжитьсвій рухвгору,до планки1.4600,прогнозуютьаналітикиFOREX CLUBвУкраїні.
Яквідзначилианалітики,четвербудецікавим,впершучергу,релізомекономічних індексівнімецькоїдослідницькогоінститутуIfoпо єврозоніта Німеччині.Згідно з прогнозами,динамікаіндексів буденегативною.
Дляфунтазначимоюстане публікаціяцифрпо роздрібнійторгівлі.Згідно з прогнозами,ситуаціяпокращиться,щоможепідтриматианглійську валюту.
Упакетекономічноїстатистики з СШАвходятьданіпро кількістьбезробітних, що впершезареєструвалися минулоготижня,атакожвиробничийіндексФРС-Філадельфії(Philly Fed), що відображаєвиробничуактивність,підкреслюютьаналітикиFOREX CLUBвУкраїні.
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