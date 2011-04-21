«Ерсте Банк» у I кварталі скоротив збитки майже в 5 разів

ВАТ«ЕрстеБанк»(Київ)вIкварталі 2011рокупорівняноз відповіднимперіодом2010 рокускоротивзбиткимайжев4,8раза-до12,635млн.грн.

Процейдетьсявповідомленнібанку,обнародуваному всистемі розкриттяінформаціїДКЦПФР.

Активибанку за вказанийперіодзбільшилисяна4%і на 1 квітня2011 року становили10,260млрд.грн.,кредитиі заборгованістьклієнтівскоротилисяна2%-до5,269млрд.грн.,зобов'язання зрослина5%,до8,889млрд.грн.,статутнийкапітал залишавсянарівні1млрд.370,5млн.грн.,власнийкапіталскоротивсяна1%-до1,371млрд.грн.

ДовідкаУНІАН.ВАТ«ЕрстеБанк»(Київ)зареєстровано 25січня 2006 року.Заобсягомактивівбанкпосідає21-емісцесеред175банківУкраїни.

100%акційбанкуволодієErste Group Bank AG(Австрія).

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