Вже до літа інфляція в Україні може досягти 11-12% - експерт

Річні темпи приросту інфляції в Україні можуть прискоритися з 7,7% у березні до 11-12% вже до літа, якщо влада не почне проводити гнучку монетарну політику.

Про це повідомив УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи компаній «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр ВАЛЬЧИШЕН.

Він пояснив, що українська економіка характеризується високим ступенем відкритості, а гривня фактично прив'язана до долара. Тому на економіку країни впливають ризики подій, що відбуваються в глобальній економіці.

За його словами, «надійшов тривожний сигнал від міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor` s про зниження прогнозу по довгострокових рейтингах США зі "стабільного" на "негативний". "Це вказує на те, що США необхідно в екстреному порядку вживати заходів з планомірного зниження бюджетного дефіциту і державного боргу. Водночас економіка США ще потребує держпідтримки через недостатньо швидке зростання зайнятості після обвалу ряду галузей, таких як фінанси та нерухомість", - зазначив О.ВАЛЬЧИШЕН. Таким чином, за його словами, монетарна політика США, швидше за все, буде спрямована на підтримку попиту за рахунок утримання низьких відсоткових ставок в економіці США.

На думку аналітика ICU, ФРС буде втримувати ставки в діапазоні 0-0,25% до кінця третього кварталу і, можливо, протягом четвертого кварталу 2011 року.

«Це буде сприяти подальшому перетіканню капіталів з країн з низькими відсотковими ставками до країн, де ставки підвищуються", - зазначив О.ВАЛЬЧИШЕН. Таким чином, за його словами, обмінний курс євро, китайського юаня, російського рубля та ряду валют країн, що розвиваються можуть і далі посилитися по відношенню до долара США. Таке збільшення обмінних курсів буде одним з найкращих рішень проблеми боргу США, так як буде відбуватися перебалансування попиту в глобальній економіці. В цій конструкції гривня з її поточної прив'язкою до долара США буде слабшати проти валют країн основних торговельних партнерів, що підвищить інфляційний тиск в економіці Україні.

На думку О.ВАЛЬЧИШЕНА, на фоні інфляційних очікувань, подорожчання кредитних ресурсів і уповільнення зростання економіки України може зрости потреба в додатковому фінансуванні держбюджету, що призведе до подорожчання вартості фінансування для уряду.

«Ще одним негативним наслідком ослаблення гривні стане затримка структурних змін в економіці, яка за рахунок стабільного курсу надає експортоорієнтованих галузях (ГМК, АПК) переваги порівняно з іншими секторами економіки», - додав аналітик.

О.ВАЛЬЧИШЕН вважає, що для того, щоб подолати ці економічні ризики, українська влада повинна проводити гнучку монетарну політику, при якій номінальний обмінний курс визначається попитом і пропозицією на ринку і валютними інтервенціями НБУ тільки з метою згладжування «шокових» стрибків обмінного курсу.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2011 року порівняно з лютим 2011 року становила 1,4%, проти грудня 2010 року - 3,3%.

Довідка УНІАН. У держбюджеті України на 2011 рік рівень інфляції (грудень до грудня) становить 8,9%.