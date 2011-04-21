ВР спростила процедуру реєстрації юридичних осіб

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 244 з 396 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом дозволяється створення юридичної особи на підставі модельного статуту, що пов‘язано з необхідністю спрощення процедури їх державної реєстрації, а також зменшення відповідних матеріальних витрат засновників юридичних осіб.

В законі зазначено, що модельний статут – це нормативно-правовий акт, затверджений Кабінетом міністрів України, для створення та діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм господарювання, який регламентує та закріплює встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, які пов’язані зі створенням, управлінням та господарською діяльністю відповідних юридичних осіб. Модельний статут не є установчим документом.