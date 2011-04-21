Янукович не виключає переходу на рублі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості переходу на рублі у розрахунках за російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції в Черкасах.

При цьому він підкреслив, що це доцільно робити, якщо в комплексі розглядатиметься питання щодо зниження ціни на газ для України.

«Перехід в рубльовий еквівалент – це для нас питання цілком прийнятне. Ми можемо піти на цей шлях, але ми вважаємо, що наші російські партнери при цьому повинні застосувати понижуючий коефіцієнт в ціні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, підкресливши, що Україна запропонувала Росії обговорити це питання і зараз відбуваються відповідні переговори на рівні експертів та фахівців та національних банків.

«Це питання найближчої перспективи. Але як воно буде – покаже час. Ми не стоїмо на місці, ми шукаємо», - сказав Президент, при цьому додавши, що Україна має на сьогодні рублі і може розраховуватись за газ ними. Але все одно, зауважив Президент, ціна буде прирівняна до курсу долара, тому чим платити, на його думку, є не суттєвим з точки зору економії фінансів.