ЄС планує реалізувати в Криму проект з підтримки розвитку туризму

Європейський Союз упродовж найближчих трьох років планує реалізувати в Криму і Севастополі проект з підтримки розвитку туризму загальною вартістю 5 млн. євро.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в курортно-інформаційному центрі АРК.

Мета проекту - сприяти в диверсифікації туризму в Криму і Севастополі, створення привабливого турпродукта, заснованого на використанні унікального потенціалу автономії.

Проект складається з 3-х блоків заходів: інституційний розвиток, покращення якості сервісу і управління туристичними об`єктами, диверсифікація і підвищення привабливості туристського продукту.

В рамках першого блоку Євросоюз спільно з Міністерством курортів і туризму Криму планує створити єдиний, регулярно оновлюваний онлайн-каталог туристичних визначних пам`яток Криму, турпродуктів і послуг, об`єктів розміщення. Також ЄС має намір сприяти в розробці не менш як 4 комплексних планів розвитку туризму для міст з населенням менш як 100 тис. жителів. Крім того, Євросоюз планує підтримати створення Кримського альянсу туристичних асоціацій і надати підтримку існуючим асоціаціям і бізнес-кластерам.

У рамках другого блоку передбачається створити Центр розробки навчальних програм і координації навчальних заходів для розвитку туризму в Криму, провести навчальні заходи для працівників туристичного сектора і суміжних галузей.

Третій, найбільший блок, спрямований на підвищення якості кримського турпродукту. Зокрема, ЄС сприятиме кримській владі в розробці 10-річного плану реформування рекреаційної галузі, в створенні не менш як 4 привабливих туристичних пакетів, у розробці 5-річного плану оснащення Криму туристичними покажчиками. Крім того, Євросоюз розгляне можливість створення Фонду малих грантів для підтримки підприємств малого бізнесу в туристичному секторі.

Загальний бюджет проекту становить 5 млн. євро, з яких 3,4 млн. євро планується спрямувати на технічну допомогу, 1,5 млн. євро - на закупівлю необхідного устаткування, 50 тис. євро - на проведення моніторингу і оцінки ефективності проекту. Виконавець проекту буде визначений за підсумками тендеру, в якому можуть взяти участь як українські, так і зарубіжні компанії.

За словами ініціаторів цього проекту, він є одним із компонентів програми «Об`єднана ініціатива на підтримку розвитку Криму», що фінансується Євросоюзом.

За даними розробників, технічне завдання до проекту планується офіційно затвердити вже в травні, а початок реалізації проекту намічено на грудень 2011 – січень 2012 року.