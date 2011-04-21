Міжбанк: закриття торгів: 7,9675/7,9705 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9750/7,9820, на 12:00 ціни піднялися до 7,9840/7,9865. До закриття торгів цінові рівні впали до 7,9675/7,9705 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2853/0,2857, на 12:00 ціни зросли - 0,2857/0,2861. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2859/0,2863. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 27,8570 (-0,2130).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4505/1,4645. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,6530/11,6655, на 12:00 ціни пішли вгору 11,6675/11,6775. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 11,6375/11,6480.