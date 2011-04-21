ДПСУ відзначає скорочення поданих заявок на автоматичне відшкодування ПДВ

Державна податкова служба України відзначає скорочення поданих підприємствами заявок на автоматичне відшкодування податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови ДПСУ Олексій ЛЮБЧЕНКО.

«Кількість другої заявки (на автоматичне відшкодування ПДВ – УНІАН) – 1 тис. 570 заявок, при тому, що перша була на 1 тис. 800 заявок», - відзначив він.

«Моє розуміння професійне: в країні працює 300 підприємств в реальному секторі економіки, які заявляють ПДВ до відшкодування (постійно – УНІАН). Всі решта, вони сьогодні заявляють, завтра не заявляють, це поточні моменти, що не мають системного пояснення», - зазначив О.ЛЮБЧЕНКО.

Також він відзначив, що в квітні ДПСУ затвердила компанію Mittal Steel до списку підприємств, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ. «Цього розу потрапила компанія Mittal Steel, один із найбільших заявників у країні на найбільші суми», - сказав О.ЛЮБЧЕНКО.

За його словами, компанія заявила до відшкодування близько 190 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року. У березні Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ. Сума заявленого до відшкодування податку становила 496,3 млн. грн. У квітні Держказначейство здійснило автоматичне відшкодування ПДВ на суму 602,3 млн. грн.