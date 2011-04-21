Янукович: торік Україна збільшила свій золотовалютний резерв на 15 млрд. дол.
17:33, 21 квітня 2011Фінанси
0
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в минулому році Україна збільшила свій золотовалютний резерв на 15 млрд. дол.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на відкритті обласної дитячої лікарні у Черкасах.
За словами Президента, збільшити золотовалютний резерв Національного банку України вдалось завдяки значному покращенню сальдо зовнішньої торгівлі.
Також В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україні вдалось підвищити рейтинги у світових фінансових організаціях, за рахунок чого сьогодні Україні кредитів дають набагато більше і на кращих умовах.
Як повідомлялося, за даними НБУ станом на початок 2011 року золотовалютні резерви становили 34,576 млрд. дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter