Україні цього року доведеться платити по зовнішніх боргах 80 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи сьогодні на відкритті обласної дитячої лікарні у Черкасах.

При цьому він нагадав, що бюджет країни становить 267 млрд. грн.

«Цього року ми ще будемо сплачувати борги за минулий популізм, який перевищував здоровий глузд, коли замість розвитку країни ми вкладали в проїдання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що в наступному році Україна має сплатити 35 млрд. грн., і таким чином на 40 млн. грн. збільшаться ресурси, які можна буде направити на потреби держави.

Також глава держави підкреслив, що в минулому році внутрішній валовий продукт вперше збільшився більш ніж на 1 трлн. грн., а в цьому році він вже становитиме понад 1 трлн. 100 млн. грн. На думку глави держави, це дасть можливість збільшувати соціальні витрати.

При цьому Президент підкреслив, що держава планує підтримувати тих, кому важко живеться, а решті забезпечувати такі умови, щоб вони могли заробляти достойну заробітну плату.