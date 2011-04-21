Держагентство з інвестицій підписало меморандум з аудиторськими компаніями "великої четвірки"

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами підписало меморандум про співробітництво та координацію дій з аудиторськими компаніями, що входять в т.зв. "Велику четвірку" - PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG.

Як передає кореспондент УНІАН, з боку держагентства меморандум підписав його голова Владислав КАСЬКІВ, з боку аудиторських компаній - керівний партнер PricewaterhouseCoopers Борис КРАСНЯНСЬКИЙ, керівний партнер Ernst & Young Олексій КРЕДІСОВ, керуючий директор KPMG Флоріс ШУРІНГ. Очікується, що найближчим часом меморандум також підпише ще одна компанія з "великої четвірки" - Deloitte Touche Tohmatsu.

За словами В.КАСЬКІВА, підписання даної угоди передбачає участь аудиторських компаній в тендерних процедурах з розробки техніко-економічних обґрунтувань національних проектів, супровід їх реалізації, проведення світових роад-шоу проектів та щорічного міжнародного інвестиційного форуму.

Відповідно до процедури підготовки національних проектів, буде здійснюватися оцінка їх відповідності визнаним у світі процедурам.