Чистий збиток українських банків у першому кварталі скоротився в 21 раз

Чистий сальдований збиток українських банків у I кварталі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротився в 21 раз – до 210,763 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Доходи банків зросли на 5,5% і становили 34,4 млрд. грн., витрати скоротилися на 6,6% - до 34,6 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Нацбанку Ігор СОРКІН заявляв, що станом на середину квітня 29 банків були збитковими.

За даними НБУ, ліцензію на здійснення банківських операцій, станом на 1 квітня 2011 року, мали 176 банків. У стані ліквідації перебуває 18 банків.