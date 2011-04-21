Чистий збиток українських банків у першому кварталі скоротився в 21 раз
19:06, 21 квітня 2011Фінанси
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Чистий сальдований збиток українських банків у I кварталі 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротився в 21 раз – до 210,763 млн. грн.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Доходи банків зросли на 5,5% і становили 34,4 млрд. грн., витрати скоротилися на 6,6% - до 34,6 млрд. грн.
Як повідомляв УНІАН, заступник голови Нацбанку Ігор СОРКІН заявляв, що станом на середину квітня 29 банків були збитковими.
За даними НБУ, ліцензію на здійснення банківських операцій, станом на 1 квітня 2011 року, мали 176 банків. У стані ліквідації перебуває 18 банків.
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